قاطيشا: ما حصل في الرينغ تحرك منظم ومن الصعب كسر الحراك

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبة قاطيشا​، أن "ما حصل في ​الرينغ​ تحرك منظم من قيادة ​الثنائي الشيعي​ المتماسكة والقوية، من منطلق أن كثافة المشاركة بالأحداث، إضافة إلى امتلاك القوى المهاجمة الأدوات للتسكير والتخريب والتدمير، كلها تؤكد أن ما كنا بصدده ليس عملاً فردياً".

ولفت في حديث صحفي إلى أنه "كان هناك هدفان أساسيان للعملية، الأول تخويف المشاركين في الحراك لحثهم على الخروج من الشارع، والآخر استدراج المتظاهرين للفوضى، وقد فشلوا في تحقيق الهدفين". وقال: "إن هناك استراتيجية واضحة للحراك تقول بسلميته، وباعتبار أن كل المشاركين فيه أصحاب حق، فسيكون من الصعب جداً كسره حتى ولو حاولوا من جديد".

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