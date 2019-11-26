شبان تجمعوا في ساحة العلم في صور وهتفوا مطالبين بعدم قطع الطرقات

تجمع عدد من الشبان في ساحة العلم في صور مستنكرين الحادث الاليم الذي وقع على ظريق ​الجية​ واودى بحياة المواطن حسين شلهوب وسناء الجندي، وهتفوا مطالبين ​القوى الامنية​ مطالبين بعدم ​قطع الطرقات​ في كل ​لبنان​ داعين الى تشكيل ​حكومة​ تكنو سياسية.

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