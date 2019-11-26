القومي: لانزال أشد العقوبات بقطاع الطرق الذين تسببوا باستشهاد شلهوب والجندي

اعتبرت عمدة الإعلام في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ أن "الحادث الذي وقع على ​طريق الجية​ فجر اليوم، وأدى إلى إستشهاد المواطنين حسين شلهوب وسناء الجندي، حادث أليم ومفجع، وقد وقع نتيجة عمليات ​قطع الطرق​ من قبل عناصر ومجموعات تعتدي على المواطنين وتمنعهم من حق التنقل"، مشيرةً إلى أنه "يتقدم بأحّر التعازي لعائلات الشهيدين شلهوب والجندي، فإنه يجدد إدانته لعمليات قطع الطرق، ويحّمل العناصر التي تقوم بهذه الاعتداءات الاجرامية الموصوفة والجهات التي تقف خلفها كامل المسؤولية عن تعريض أمن وحياة المواطنيين للخطر".

وفي بيان لها، دعت عمدة الاعلام ​القوى الأمنية​ والعسكرية الى "تحمل مسؤولياتها كاملة، لضمان حق المواطنين بالتنقل، وإجراء تحقيق سريع في الحادث المفجع، وانزال اشد العقوبات بقطاع الطرق الذين اعتدوا وتسببوا باستشهاد المواطنين حسين شلهوب وسناء الجندي".