أوساط بيت الوسط للجمهورية: الحريري ثابت على موقفه ولا جديد على خط المفاوضات

نفت أوساط "بيت الوسط" عبر صحيفة "الجمهورية"، عِلمَها بـ"توجّه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة هذا الأسبوع"، مركّزةً على أنّ "ما يتّصل بالاستشارات المُلزمة هي من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا علم لنا بما يحضّره الرئيس عون في هذا المجال. وعندما يحدّد الرئيس موعد الاستشارات سيُبنى على الشيء مقتضاه بالتأكيد".
وفي خصّ المفاوضات مع "الثنائي الشيعي"، أكّدت الأوساط أنّ "لا جديد على هذا الخط، علمًا أنّ موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري معروف من البداية، وهو تفضيله تشكيل حكومة اختصاصيّين، وهو ثابت على هذا الموقف".
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