شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف رعدية وسيول تجتاح غرب اليونان والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي تسببت في سيول جارفة وعطلت حركة النقل في اليونان امس الاثنين.

وقال خفر السواحل إن شخصين غرقا بعدما انقلب قاربهما أثناء رسوه بغرب البلاد في بلدة أنتيريو. وفي وقت لاحق، قال مسؤولون محليون إنه عثر على مسنة في فراشها ميتة بعد أن غمرت المياه منزلها بجزيرة رودس.

وذكر مسؤولون من الشرطة أن أجزاء من شبكة الطريق المؤدية لشبه جزيرة بيليبونيس تعطلت بسبب السيول.

وفي كينيتا، وهي بلدة ساحلية غربي العاصمة أثينا، تضررت شبكة الطرق نتيجة سقوط الصخور من التلال المحيطة بينما غمر الطين الطرق والحدائق. وكانت تلك المنطقة قد شهدت حرائق غابات كبيرة في 2018.

وحثت هيئة الحماية المدنية السلطات المحلية على البقاء في حالة تأهب. وتلقت إدارة الإطفاء عشرات البلاغات لسحب المياه من مواقع في حين تأجل فتح المدارس ساعتين في نطاق أثينا اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.