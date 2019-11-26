شكرا لقرائتكم خبر عن بوليفيا تتجه صوب السلام بعد احتجاجات واشتباكات عنيفة على مدى شهر والان نبدء بالتفاصيل

أزال البوليفيون حواجز الطرق وأبرموا اتفاقات سلام بعد احتجاجات واشتباكات عنيفة على مدى شهر عقب انتخابات متنازع عليها في أكتوبر عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس بعد أن قضى فترة طويلة في الحكم.

وفي مدينة ساكابا التي كانت من بين أكثر المناطق تضررا من أعمال العنف وقف المئات دقيقة حدادا على 33 شخصا لقوا حتفهم منذ الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر. وقتل معظم هؤلاء الأشخاص خلال الأسبوعين الأخيرين.

ولكن ظهرت مؤشرات على أن الأسوأ في أعمال العنف قد انتهى بعد تجمع ساسة وزعماء مدنيون متناحرون لإجراء انتخابات جديدة وإنهاء المواجهة.

وقالت رئيسة بوليفيا المؤقتة جنين أنييس للصحفيين امس الاثنين "بدأنا نعود للحياة العادية بعد شيء كان صعبا جدا ومأساويا جدا ولكن أعتقد أننا نتحرك للأمام". وأقرت أنييس يوم الأحد مشروع قانون لإجراء انتخابات جديدة.

وتولى موراليس رئاسة بوليفيا في 2006 وقد سقطت في براثن الفوضى بعد الانتخابات التي جرت في أكتوبر وشابها جدال بعد تزايد الأدلة على تزويرها لصالح الرئيس اليساري. واضطر موراليس في نهاية الأمر للاستقالة وسط احتجاجات واسعة النطاق وبعد أن سحبت قوات الشرطة والجيش تأييدها له.