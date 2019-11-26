واشنطن تكشف عن لقاء وفد أمريكي بحفتر لبحث الأزمة الليبية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن أن وفدا أمريكيا التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لبحث الأزمة الليبية.



وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن اللقاء عقد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمناقشة الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسي للصراع الليبي.

وأشارت إلى أن الوفد ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

كما ضم الوفد الأمريكي النائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس، ونائب مدير إدارة الاستراتيجية والمشاركة والبرامج في قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا قائد لواء ستيفن ديميليانو.

Advertisements

وأكد المسؤولون، طبقا للبيان، دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية.



وحثت الولايات المتحدة جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لبناء مستقبل آمن ومزدهر لليبيا.

وكان المشير خليفة حفتر قد قال: "إن القضاء على المجموعات الإرهابية ونزع سلاحها ضرورة وشرط لنجاح أية عملية سياسية".

وأكد حفتر أن هذه الخطوة (القضاء على المليشيات) تمثل ضرورة حتمية للتمهيد لسلطة شرعية تستند إلى أسس دستورية يرتضيها الشعب الليبي.

وسبق أن أكدت قيادة الجيش الليبي في بيان تعليقا على اجتماع نيويورك على أن العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي تصطدم دائماً بمعارضة المجموعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار السياسي والأمني والاقتصادي بالعاصمة طرابلس، وتجعل من إجراء الانتخابات أمراً مستحيلاً قبل القضاء عليها، وتفكيكها ونزع سلاحها.