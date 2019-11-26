وسط تصاعد الاحتجاجات.. كولومبيا ترحل 60 فنزويليا بتهمة إثارة العنف

مظاهرات في وسط كولومبيا احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

رحلت كولومبيا 60 فنزويليا إلى بلادهم بتهمة القيام بإثارة العنف أثناء الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت ضد الإصلاحات الاقتصادية ونقص التمويل للتعليم والفساد وقتل زعماء المجتمعات المحلية من قبل الجماعات المسلحة.

وقالت إدارة الهجرة، في بيان، إن هناك اعتقادا بأن هؤلاء الفنزويليين شاركوا في "أنشطة عرضت النظام العام والأمن القومي للخطر".

بدوره، شدد كريستيان كروجر سارمينتو رئيس إدارة الهجرة على أنه لن يسمح لأي أجنبي بالتأثير على الهدوء في البلاد.





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وقبل المظاهرات، حذر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي من أن نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو قد يرسل أشخاصا للتسلسل وسط المسيرات ونشر الفوضى.

وقال دوكي إنه جرى التعرف على "بعض الأجانب" وسط المتظاهرين الذين لجأوا إلى العنف.

يأتي ذلك في وقت عبر فيه آلاف الأشخاص عن غضبهم إزاء عدم المساواة وانعدام الأمن في العاصمة بوجوتا لليوم الخامس على التوالي، متجاهلين محاولات الرئيس دوكي نزع فتيل الأزمة.

واحتشد محتجون في المتنزه الوطني، وقرعوا الأواني ولوحوا بالأعلام.

وكان أكثر من 200 ألف كولومبي قد تظاهروا، الخميس الماضي، في جميع أنحاء البلاد ضد الحكومة.

وتحولت بعض الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة فضلا عن أعمال نهب وتخريب.