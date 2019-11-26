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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هولندا تعتزم المشاركة في التحالف الأوروبي لحماية الملاحة بالخليج
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تعتزم هولندا إرسال سفينة من قواتها البحرية للمشاركة في التحالف الأوروبي الذي أعلنت باريس مؤخرا عن تشكيله لحماية الملاحة ومراقبة الحركة بمنطقة الخليج- حسبما ذكرت وسائل إعلام هولندية.
وقالت مصادر وفقا للوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس"، "إن سفينة بحرية هولندية ستتوجه إلى الخليج لحماية السفن، حيث ستشارك هولندا في مهمة في الخليج لمنع الهجمات على ناقلات النفط هناك لمدة ستة أشهر، وستقود هذه المهمة فرنسا".
وأوضحت: "سيكون مقر المهمة قاعدة بحرية تابعة لفرنسا في أبو ظبي، وذلك انطلاقا من شهر يناير".
وأعلنت باريس أن العاصمة الإماراتية أبو ظبي ستستضيف مقر تحالف أوروبي لمراقبة الملاحة بمنطقة الخليج، في ظل قلق دولي حيال أمن الملاحة بالمنطقة على خلفية هجمات تعرضت لها سفن هناك، واتهمت إيران بتدبيرها.
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