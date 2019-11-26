بالغاز المسيل.. الشرطة التركية تفرّق مسيرة احتجاجية تطالب بحماية المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالغاز المسيل.. الشرطة التركية تفرق مسيرة احتجاجية تطالب بحماية المرأة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فرّقت الشرطة التركية أمس الإثنين، مسيرة احتجاجية شهدتها إسطنبول تطالب بوضع حد لإفلات مرتكبي العنف ضد النساء من العقاب في البلاد.



ورفع نحو ألفي شخص غالبيتهم من النساء في المسيرة لافتات تطالب بـ"ضع حد للإفلات من العقاب"، فيما رفع آخرون أسماء نساء قُتلن بيد شركائهن الحاليين أو السابقين.

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ووفقًا لمصور وكالة فرانس برس فإن الشرطة التركية فرقت المحتشدين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن عدد من النساء لقى مصرعهن في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أنه حتى الآن قتلت 378 امرأة في تركيا خلال 2019، وفق منظمة محلية تدافع عن حقوق النساء.

وذكر الإعلام الرسمي أمس أن محكمة تركية أصدرت حكمًا بالحبس مدى الحياة بحق رجل دين بقتل امرأة أمام ابنتها البالغة عشرة أعوام في قضية أثارت غضبًا عارمًا.