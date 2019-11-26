ثلاثة قتلى بعاصفة ضربت اليونان

اسماء السيد - اثينا: أعلن مسؤولون أن ثلاثة أشخاص قُتلوا في اليونان الاثنين في عاصفة ضربت البلاد متسببة بفيضانات وانهيارات أرضية.
وقال مسؤول كبير في خفر السواحل لوكالة فرانس برس انه تم انتشال جثتي رجلين بعد انقلاب قاربهما في ميناء انتيريو بالقرب من مدينة باتراس.
وقالت ادارة الاطفاء ان العاصفة التي تحركت شرقا تسببت في فيضانات في شبه جزيرة هالكيديكي وفي جزيرة رودس حيث توفيت امرأة مسنة معوقة في منزلها.
وفي وقت سابق الاثنين، ادت العاصفة الى انهيارات ارضية وفيضانات في بلدة كينيتا الساحلية متسببة بإغلاق شبكة السكك الحديد. ودمر حريق جزءا كبيرا من الغطاء النباتي في كينيتا في عام 2018 مما جعلها أكثر عرضة للانهيارات الأرضية.
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