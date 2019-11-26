وزير الخارجية الأمريكي يطالب الدول العربية بالتخلي عن مقاطعة إسرائيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدة، له عبر تويتر ردا على اعلان وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ، أمس الاثنين، في القاهرة "رفضهم" القرار الأمريكي الذي اعتبر المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير مخالفة للقانون الدولي.

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وطالب بومبيو، في تغريدته من الدول العربية التعامل مع إسرائيل، ووقف مقاطعتها من أجل الاستقرار الإقليمي، حسب تعبيره

وقال: " قد حان للدول العربية للتخلي عن المقاطعة والعمل مع إسرائيل. الانقسامات في الشرق الأوسط = عدم الاستقرار. لا ينبغي أن يواجه المفكرون العرب الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن رؤية إقليمية للسلام والتعايش بشجاعة الانتقام. نحن بحاجة إلى الحوار".

جدير بالذكر أن الوزراء أكدوا في قرار صدر في ختام اجتماعهم المخصص للموقف الأمريكي الجديد "ادانة ورفض قرار الولايات المتحدة باعتبار هذا القرار باطلا ولاغيا وليس له أثر قانوني وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة".