شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقاتلات التحالف تدك مواقع حوثية في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية شمال مدينة الحديدة في غرب اليمن، حيث أسفرت الغارات عن مقتل ثمانية من الانقلابيين الحوثيين وجرح آخرون.

Advertisements

وأوضح مسؤولان محلّيان بأن غارات مقاتلات التحالف التي استهدفت المواقع العسكرية للحوثيين، وشملت الغارات مواقع قرب ميناء الحديدة في جزيرة كمران القريبة.

وبين المسؤولان أن اشتباكات عنيفة دارت عند الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة بين الجيش الوطني اليمني والمتمردين الحوثيين استخدمت فيها المدافع وقذائف الهاون.

من جهته أوضح المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في تصريح لـ”رويترز”، أن الأهداف التي استهدفها التحالف، أهداف عسكرية مشروعة تعكس التهديد الوشيك لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.