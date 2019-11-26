شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف يحتجون في جورجيا للمطالبة بتعديل نظام الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
ووقف المتظاهرون أمام المداخل وجلسوا على الأرصفة ونصبوا خياما خارج مبنى البرلمان الذي يتولى حراسته مئات من أفراد الشرطة مطلقين أبواقا ورافعين لافتات.
وتشهد تلك الجمهورية السوفيتية السابقة احتجاجات منذ أسبوعين للحث على التحول إلى نظام التمثيل النسبي بشكل كامل في نظام انتخابي يتضمن حاليا أيضا دوائر انتخابية بالنظام الفردي.
وكان من المقرر إجراء هذا التغيير في 2024 ولكن المعارضة تطالب بتقديم موعده قائلة إن هذه القوانين تفيد حزب الحلم الجورجي الذي يحكم البلاد منذ 2012.
وتم انتخاب نصف النواب الحاليين تقريبا بالنظام الفردي وليس من خلال قوائم حزبية ويمثل معظمهم الحزب الحاكم.
واستخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق محتجين خارج البرلمان يوم الاثنين الماضي واعتقلت 37 شخصا. وصدرت أحكام بالسجن على المعتقلين تراوحت بين أربعة أيام و13 يوما في محاكمات وصفتها المعارضة بأنها ذات دوافع سياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر آلاف يحتجون في جورجيا للمطالبة بتعديل نظام الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.