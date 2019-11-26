شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة مليونية لسحب شرعية الحكومة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

تجددت الاشتباكات في ساحة حافظ القاضي، القريبة من جسر الأحرار وسط العاصمة العراقية بغداد، بين المتظاهرين وقوات الأمن عندما حاول المتظاهرون عبور الجسر إلى الضفة الأخرى من نهر دجلة حيث مقر رئيس الوزراء والرئاسات الثلاث، نتج عنها إصابة العديد من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح نتيجة استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية.

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات عراقية جنوبية الإثنين، شهرها الثاني على التوالي، وسط اضطرابات أمنية وسقوط العشرات من الضحايا.

وذكر شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية، أن محافظات البصرة والناصرية وكربلاء «شهدت ليلة دامية جديدة بعدما استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لصد المتظاهرين الذين غصت بهم الشوارع».

وأوضح الشهود أن المتظاهرين «أضرموا النار في العشرات من الإطارات للحد من حركة العجلات العسكرية ولمنع انتظام الموظفين في الدوام الرسمي».

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وأشار الشهود إلى أن «المتظاهرين ينتشرون في الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى وسيطروا على عدد من الجسور والشوارع الرئيسية في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء، وسط استمرار المطاردات مع قوات الأمن التي تحاول تفريقهم».

يأتي ذلك، قبيل عقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية، لمناقشة مشروع قانون الانتخابات في العراق وقانون تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات، تكون بعيدة عن تمثيل الأحزاب الرئيسية في إدارتها، ويعد الأمران من أهم مطالب المتظاهرين، وذلك من أجل إصلاح النظام السياسي.

وفي تطور لافت أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الإثنين، في بيان لها عن إغلاق 9 قنوات فضائية محلية وعربية وهي (قناة دجلة والشرقية وanb وnrt والعربية والحدث والفلوجة والرشيد وهنا بغداد) وكذلك 4 إذاعات محلية لمدة 3 أشهر بالإضافة لإغلاق محطات إذاعية بشكل دائم هي: (راديو الناس، سوا، إذاعة اليوم، نوا والحرة العراق) وتوجيه إنذار نهائي لبعض القنوات المحلية.