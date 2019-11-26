شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط 3 «درون» حوثية.. وانكسار هجوم الميليشيات بالضالع والان نبدء بالتفاصيل

أسقطت دفاعات التحالف العربي فجر أمس الإثنين، طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على مدينة المخا، بعد يوم واحد من إطلاقها صواريخ باليستية وطائرات «درون» على المدينة دمرتها بطاريات الدفاع الجوي للتحالف في سماء المخا.

وأفاد العميد صادق دويد بأن دفاعات التحالف اعترضت طائرتين مسيرتين على بعد 8 كم من ميناء المخا أطلقتهما الميليشيات الإرهابية.

وبعد ساعات أسقطت قوات الشرطة العسكرية في المخا طائرة مسيرة مفخخة في سماء المدينة، كانت تحلق فوق مستشفى أطباء بلا حدود.

وقال العقيد بسام الحرق قائد الشرطة العسكرية لـ«اليوم»: إن قواته رصدت الطائرة وأطلقت عليها النار من سلاح رشاش دوشكا لتسقط على بعد 200 متر، من مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة المخا.

وفي محافظة أبين على حدود محافظة البيضاء، هاجمت قوات المقاومة الجنوبية مواقع ميليشيات الحوثي في جبل ثرة بعد استحداث الميليشيات مواقع جديدة في الجبهة للالتفاف على مواقع المقاومة الجنوبية. وفي الضالع كسرت القوات الجنوبية المشتركة هجوما واسعا شنته ميليشيات الحوثي على مديرية الأزارق في محيط جبل الشجفاء، والمشمر والفراشة وبلدة حلحال حيث دارت اشتباكات عنيفة جعلت الميليشيات تنسحب بعد خسائر كبيرة.