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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العفو الدولية تعلن مقتل 143 إيرانيا في احتجاجات البنزين
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت منظمة العفو الدولية، الإثنين، حصيلة جديدة لقتلى الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت نتيجة ارتفاع أسعار الوقود لأكثر من 300%.
وقالت المنظمة، إن عدد القتلى وصل إلى 143 متظاهراً على الأقل في مختلف أنحاء إيران، منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات.
وذكرت المنظمة أنه "وفقاً لتقارير موثوق بها بلغ عدد القتلى 143 شخصاً على الأقل، وقد نجمت جميع الوفيات تقريباً عن استخدام الأسلحة النارية".
وقالت إن أحد الأشخاص قضى بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وآخر بعد تعرضه للضرب، وتابعت أنها "تعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير"، مشيرة إلى أن التحقيقات حول ذلك ما زالت مستمرة.
ودعت منظمة العفو، التي أعلنت الأسبوع الماضي عن مقتل أكثر من 100 شخص، المجتمع الدولي إلى إدانة إراقة الدماء.
وقال فيليب لوثر، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة: "إن رد فعل المجتمع الدولي الحذر للقتل غير القانوني للمتظاهرين غير كافية على الإطلاق".
وأضاف: "يجب أن يدينوا عمليات القتل هذه بأقوى العبارات الممكنة، وأن يصفوا هذه الأحداث كما هي عليه، الاستخدام القاتل وغير المبرر بتاتاً للقوة بغية سحق المعارضة".
وأفاد بيان منظمة العفو الدولية بأن "مقاطع الفيديو التي تم التأكد منها تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار عمداً على متظاهرين غير مسلحين من مسافة قصيرة، وفي بعض الحالات، أطلقت النار على المتظاهرين أثناء فرارهم".
كما تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار من فوق أسطح المنازل، موضحة أن الحملة نفذتها الشرطة والحرس الثوري والباسيج "وغيرها".
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