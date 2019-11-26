ولى العهد السعودي يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ولى العهد السعودييستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، مساء الأحد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلى.



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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة فى المجال الدفاعى ومستجدات الأوضاع فى المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، مساعد وزير الدفاع محمد العايش، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلى، مدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.

كما حضره من الجانب الأمريكى، السفير لدى المملكة جون أبى زيد، والملحق العسكرى لدى المملكة اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.