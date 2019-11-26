- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولى العهد السعودي يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ولى العهد السعودييستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
التقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، مساء الأحد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلى.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة فى المجال الدفاعى ومستجدات الأوضاع فى المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.
حضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، مساعد وزير الدفاع محمد العايش، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلى، مدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.
كما حضره من الجانب الأمريكى، السفير لدى المملكة جون أبى زيد، والملحق العسكرى لدى المملكة اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد السعودي يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.