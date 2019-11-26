شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعية تتقدم في صعدة والضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

سيطرت قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة أمس (الاثنين) على عدد من المواقع في مديرية باقم وتمكنت من قتل وإصابة 30 مسلحاً حوثياً. وقال قائد محور أزال قائد اللواء 102 العميد ياسر الحارثي إن قواتنا نفذت هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا في شرق مركز مديرية باقم باتجاه مديرية الصفراء على 3 محاور تمكنا خلالها من السيطرة على عدد من الجبال والمواقع شرق جبل الوعواع ووادي الثعبان وقرية آل مزهر. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد على 30 حوثياً، بين القتلى قائد المليشيا أبو محمد الغولي. ولفت إلى أن المليشيا فرت تاركة جثث قتلاها في الوديان والجبال، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة. وذكر أن هجوم الجيش تزامن مع رصد دقيق لتحركات المليشيا وقطع الإمدادات وتدمير عدد من التعزيزات التي حاولت القدوم لدعم العناصر الحوثية. من جهة أخرى، أفشل الجيش اليمني أمس هجوماً حوثياً على جبهة باب غلق غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، مكبداً المليشيا خسائر في الأرواح والمعدات.

وقال مصدر عسكري يمني لـ«الخليج 365» إن المليشيا حاولت تنفيذ هجوم متعدد مصحوب بتغطية نارية كثيفة إلا أن القوات المرابطة بجبهة باب غلق تمكنت من التصدي لها وكسر الهجوم الذي استخدم فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، مبيناً أن المواجهات استمرت نحو ساعتين.