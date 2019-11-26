الدفاع التركية: مقتل 3 مسلحين من "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن أن " ​الجيش التركي​ قتل 3 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" في عملية شمالي ​العراق​"، مشيرةً إلى "تواصل العمليات ضد المنظمة الإرهابية شمالي العراق"، موضحةً أن "العملية جرت بتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي".

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