الانباء: توجه الحراك لتشكيل حكومة ثورية لإدارة شؤون الحراك بحال عدم الدعوة لاستشارات

كشف مصدر متابع لصحيفة "الانباء" الكويتية عن "توجه الحراك الى تشكيل حكومة ثورية لإدارة شؤون ​الحراك الشعبي​ حال عدم شروع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ب​الاستشارات النيابية​ المُلزمة في فترة لا تتجاوز نهاية هذا الاسبوع"، مشيراً إلى ان "المقصود حكومة ظل، على غرار ​حكومة الظل الشبابية​ التي طرح فكرتها رئيس تحرير "​النهار​" ​جبران تويني​ قبل اغتياله، وقد صدر مرسوم بها عن ​مجلس الوزراء​ عام 2006 وشكلت منها اثنتان بين العامين 2007 و2008، وتألفت من طلاب جامعات واهل اختصاص، وحكومة الظل الثورية لن يكون لها رئيس، وستكون الناطقة بلسان الحراك والمفاوضة باسمه مع ​السلطة​ وكل الاطراف، حتى لا تبقى الطاسة ضائعة كما الحال الآن".

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