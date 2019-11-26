داخلية الشويفات في "التقدمي" تنفي الأخبار عن نشر حواجز في المنطقة

لفتت وكالة داخلية ​الشويفات​ - خلدة في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ إلى أنه "يتم التداول عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ خبر عن انتشار حواجز ومسلحين تابعين للحزب الإشتراكي في الشويفات، وهو خبر عار عن ​الصحة​ وتنفيه وكالة داخلية الشويفات نفياً قاطعا وتؤكد أن لا أساس له على الإطلاق"، مؤكدةً أن "هذه ​الأخبار​ تهدف فقط الى تصعيد التوتر أكثر في ظل الأجواء المشحونة التي يشهدها الشارع اللبناني اليوم"، داعيةً جميع المواطنين الى "التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها وعدم الإنجرار وراء الأخبار الفتنوية".

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