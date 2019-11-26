بالصور.. السيطرة على حريق مصنع بلاستيك القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق مصنع البلاستيك والزيوت بـ"عرب أبوالغيط" في مركز القناطر الخيرية، بعد الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، دون وقوع إصابات.

انتقل الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، واللواء طارق عجيز، مدير الأمن، واللواء ضياء عبد الحميد، رئيس مدينة القناطر، لمكان الحريق لمتابعة توابعه وجهود الإطفاء، حيث بدأت عملية التبريد، فيما قدرت الخسائر المبدئية بـ 20 مليون جنيه قيمة مبنى المصنع الذي انهار بفعل الحريق، والمنتجات والمواد الخام والماكينات داخله.

أوضحت المعاينة الأولية التي أجراها مجلس مدينة القناطر الخيرية، في حضور مختار شداد نائب رئيس المدينة، أن المصنع يقع على مساحة 1000 متر مربع، مكون من طابق واحد ومرخص ملك مواطن يدعى السيد همام.

كما كشفت المعاينة أن المصنع مرخص من قبل وزارة الصناعة، وأن سبب الحريق ماس كهربائي.​