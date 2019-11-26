مقتل 18 شخصًا على الأقل في تحطّم طائرة بالكونغو

قال عمال الإنقاذ إن جثث 18 شخصًا على الأقل قتلوا في حادث تحطم طائرة اليوم الأحد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تم إنتشالها من الحطام.

وحسب "رويترز"، تحطمت طائرة الركاب في حي سكني في مدينة غوما أثناء إقلاعها من المطار القريب.

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وقالت شركة الطيران، وهي شركة Busy Bee المحلية، إن هناك 16 راكبا وشخصان من الطاقم لقوا حتفهم في الحادث.