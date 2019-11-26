تفاصيل سرقة متحف الكنوز الياقوت والزمرد من القرن الـ 18

تعرضت غرفة الكنوز بمتحف "جرونيس جيفولبه" القبو الأخضر، في مدينة دريسدن الألمانية، اليوم الإثنين لاقتحام من جانب مجهولين.

وصفت مونيكا جروترس، وزيرة الثقافة الألمانية اقتحام متحف "القبو الأخضر" في مدينة درسدن شرقي ألمانيا بأنه مفزع وصادم، مضيفة بقولها "سرقة القطع التي تشكل هويتنا بصفتنا أمة ثقافية، تصيبنا في القلب".

وتابعت "نظرًا لأن مرتكبي الجريمة منظمين تماما، فإن تعزيز حماية متاحفنا ومؤسستنا الثقافية يعد مهمة ذات أولوية قصوى، قمنا أخيرا بتشديد الإجراءات الأمنية في مؤسستنا في مواقع مختلفة على نحو هادف"، وأكدت أن حماية الكنوز الثقافية تستحق كل جهد ممكن".

معلومات عن أقدم متحف في العالم

ي أمير سكسونيا، أوجوست القوي، الذي عاش فترة (1670 - 1733) أمر بإنشاء غرفة الكنوز خلال الفترة من عام 1723 حتى عام 1730، وتُعرض هذه الغرفة حاليا في قسمين، ويوجد القسم التاريخي في الدور الأرضي للقصر المقام فيه المتحف.

وتعرض أحد القطع الأكثر قيمة للمتحف حاليا في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، وهي الماسة الخضراء. وتعتبر هذه الجوهرة الفريدة ذات اللون الطبيعي التي تزن 41 قيراطًا من القطع المعارة الأكثر إثارة في معرض: "صنع المعجزات: العلوم والفخامة في قصور أوروبا" بمتحف المتروبوليتان للفنون.

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تفاصيل اقتحام غرفة الكنوز

قد رصدت الشرطة في كاميرات المراقبة اثنين مشتبه بهما، وقال رئيس الشرطة الجنائية، فولكر لانجه، إنه ليس من المستبعد مشاركة جناة آخرين.

وبحسب البيانات، تم الإبلاغ عن الاقتحام في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وتقدر قيمة المسروقات حسب صحيفة بيلد الألمانية، بمليار يورو.

وحدث الاقتحام في القسم التاريخي من مجموعة المعروضات القيمة بالمتحف، ولم يتضح بعد حجم الخسائر.

وأفادت شرطة دريسدن، أن المحققين هرعوا إلى مكان الحادث، ويعتزمون تقديم مزيد من المعلومات على مدار اليوم.

وأوردت الصحيفة الألمانية، أن اللصوص تمكنوا من السرقة بعدما عطلوا مولدا كهربائيا في المنشأة، ثم قفزوا عبر النوافذ، ويعد المتحف من أعرق المؤسسات في أوروبا، ويعود تاريخ افتتاحه إلى العام 1973.

ووفق مسؤولين في المتحف، فقد سرق اللصوص مجموعات من الألماس والياقوت والزمرد، تعود لأوائل القرن الثامن عشر.