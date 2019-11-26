الفيصل يلتقي مسؤولا ألمانيا

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، أمس، وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، عضو البرلمان الاتحادي الألماني نيلس آنن، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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