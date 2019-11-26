مظاهرات العراق تتواصل وسط مناقشة قانون الانتخابات

دخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد و9 محافظات عراقية جنوبية، أمس، شهرها الثاني على التوالي، وسط اضطرابات أمنية وسقوط العشرات من الضحايا. وذكر شهود عيان أن محافظات البصرة والناصرية وكربلاء «شهدت ليلة دامية جديدة بعدما استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لصد المتظاهرين الذين غصت بهم الشوارع».

وأوضح الشهود أن المتظاهرين «أضرموا النار في العشرات من الإطارات للحد من حركة العجلات العسكرية، ولمنع انتظام الموظفين في الدوام الرسمي».

وأشار الشهود إلى أن «المتظاهرين ينتشرون في الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى، وسيطروا على عدد من الجسور والشوارع الرئيسية في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء، وسط استمرار المطاردات مع قوات الأمن التي تحاول تفريقهم».

وعقد البرلمان العراقي ظهر أمس جلسة اعتيادية ستكرس لمناقشة مشروع قانون الانتخابات في العراق وقانون تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات تكون بعيدة عن تمثيل الأحزاب الرئيسية في إدارتها. ويعد الأمران من أهم مطالب المتظاهرين، وذلك من أجل إصلاح النظام السياسي.