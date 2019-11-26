أنقرة: لن نستأنف عملياتنا العسكرية في سوريا

أنقرة (وكالات)

قال مصدر أمني أمس، إن تركيا ملتزمة تماما بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا والولايات المتحدة بخصوص شمال شرق سوريا، وإنها لن تستأنف هجومها العسكري في تلك المنطقة.

ونقلت «رويترز» عن المصدر الأمني قوله، إن تركيا ترد على هجمات وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة في إطار الدفاع عن النفس.

وتوصلت أنقرة إلى اتفاقين منفصلين مع موسكو وواشنطن، الشهر الماضي، لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا، التي أوقفت في المقابل هجومها العسكري على المقاتلين الأكراد.

وفي السياق، عثرت القوات التركية على شبكة أنفاق في مدينة رأس العين، في إطار عمليات تمشيط للمناطق التي سيطرت عليها في شمال سورية. وأفادت وكالة أنباء «الأناضول»، بأن القوات التركية كشفت أمس، شبكة أنفاق أنشاها مسلحون أكراد في رأس العين، حيث أوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع أن «أنشطة التمشيط والبحث وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي تقوم بها القوات التركية متواصلة في المناطق التي تم السيطرة عليها ضمن عملية نبع السلام».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل شخصين واصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار سيارة مفخخة خارج محطة للحافلات في مركز مدينة أعزاز شمال سوريا. واتهمت الوزارة في بيان مسلحي وحدات الحماية الشعبية الكردية وحزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف التفجير. وتخضع مدينة أعزاز لسيطرة القوات التركية والمعارضة السورية المتحالفة معها فيما لم يتم الإعلان عن الجهة التي تبنت التفجير حتى الآن.

وفي سياق آخر، سقط 27 قتيلاً خلال اشتباكات عسكرية عنيفة بمحاور جنوب شرق محافظة إدلب وقعت بين مقاتلي الفصائل السورية وقوات الجيش السوري والميليشيات الموالية له.

وجاء في تفاصيل بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن 19 من أولئك الضحايا كانوا قد انتموا لفصائل سورية مختلفة من بينها فصائل مسلحة وأن الجيش وميليشياته بلغ عدد ضحاياهما في تلك الاشتباكات 8 مقاتلين.