الحكومة اليمنية تعد بتسوية مظالم منتسبي الجيش والأمن في الجنوب

عدن (وكالات)

شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، على أن الاستحقاقات والمطالب المشروعة للموظفين والمبعدين العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها، وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا على ضرورة إبقاء المطالب المشروعة خارج مساحة التجاذبات السياسية.

ووجه خلال لقائه أمس في عدن ممثلين عن المعتصمين العسكريين والأمنيين أمام القصر الرئاسي، الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري بصورة عاجلة، مؤكدا أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة واستحقاق لا يمكن المساومة فيه، وان ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي. كما وجه بتشكيل لجنة تضم كلا من مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية صالح محمد حسن وممثلين عن المعتصمين لمتابعة تنفيذ التوجيهات مع وزارة المالية والبنك المركزي. مؤكدا أن الحكومة عادت إلى عدن وفق اتفاق الرياض ومهامها وأولوياتها خلال المرحلة الحالية هي تطبيع الأوضاع وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة، بما ينعكس إيجابا وبشكل سريع على المواطنين في المدى القصير.

ولفت عبدالملك، إلى المعالجات التي اتخذتها الحكومة في تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، موضحا أنه سيتابع عملية استكمال هذه المعالجات وفق الإمكانات المتاحة نظرا لما تمثله من أهمية بالغة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضية الجنوبية ومظالم الماضي. وجدد التأكيد على أن الحكومة تدرك تماما الظلم والإقصاء الذي تمت ممارسته على منتسبي الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 94، وحريصة كل الحرص على تنفيذ المعالجات التي تم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل معها بصورة عادلة تزيل الغبن الذي حدث وتنصف المظلومين.

وشدد على أهمية مساندة الجميع لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرارا وفاعلية لمؤسسات الدولة وبما يسمح بمعالجة مظالم السنوات السابقة. داعيا إلى عدم السماح باستغلال أي مطالب مشروعة لتعطيل مسار الإصلاحات وتنفيذ الاتفاق. وقال: «المشاكل التي نواجهها حاليا تراكمية بطبيعتها وبالتالي فإنها تستدعي جهودا مضاعفة لإيجاد وتنفيذ الحلول الناجعة لها وفقا للظروف الاستثنائية والإمكانات المتاحة في الوقت الراهن، وسننجح في ذلك بتعاون وتضافر من قبل كافة الجهات المعنية بمن فيهم المتضررون من مثل هذه المشاكل».

إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة اليمنية لـ«العربية»، عن وجود أربع لجان مشتركة تعمل بشكل متواصل لإعادة ترتيب القوات العسكرية والأمنية المتواجدة في عدن وفق اتفاق الرياض وضمها إلى قوام وزارتي الداخلية والدفاع. وأوضح مصدر أن لجنتين مشتركتين تعملان في الرياض بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمجلس الانتقالي تحت الإشراف المباشر للتحالف، كما تعمل لجنتان مشتركتان أمنية وعسكرية في عدن على جميع المعلومات المتعلقة بقوام القوات الأمنية والعسكرية ومواقع تمركزها. وتحضر اللجنتان أيضا لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المتواجدة مع القوات في عدن، ونقلها إلى معسكرات تحت إشراف التحالف، وتحديد القوات التي سيتم نقلها إلى خارج عدن ومواقع تمركزها.