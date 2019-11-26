مصر: الإعدام لـ7 إرهابيين في قضية «خلية حلوان»

أحمد عاطف (القاهرة) قضت محكمة مصرية، أمس، بإعدام 7 متهمين شنقاً، ومعاقبة 18 آخرين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 10 إلى 15 سنوات، فيما برأت 7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان». وأدانت المحكمة المتهمين في التورط باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة مصريين في مدينة حلوان شرق القاهرة.

وسبق وأن أرسلت المحكمة المصرية في جلستها الماضية أوراق 7 متهمين لمفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وبحسب وثائق القضية فإن أعضاء الخلية الإرهابية تورطوا في عمليات إرهابية خلال 2015 و2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة، وانضموا إلى جماعة محظورة تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

ووفقا لقرار المحكمة فإن المتهمين قتلوا عدداً من قيادات وأمناء الشرطة وأفراد أمن المرور، إضافة إلى لتنفيذ اغتيالات وسرقة أموال مؤسسات الدولة.

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