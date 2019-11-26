إجلاء 116 لاجئاً من ليبيا إلى رواندا

جنيف (وام) قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان أمس في جنيف إنه تم إجلاء 116 لاجئاً من بينهم العديد من الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث وصلوا إلى مطار كيجالي في رواندا وستقدم لهم المساعدات في أحد المراكز هناك من قبل المنظمة الدولية.

وقال مبعوث المنظمة للبحر المتوسط فينسنت كوشيل إن ما يقرب من ثلثي المجموعة تقل أعمارهم عن 18 عاما وتم فصل الغالبية منهم عن والديهم وبينهم طفلان عمرهما شهر واحد مشيرة إلى أنه تم التخطيط لعدد من الرحلات الإنسانية الإضافية إلى خارج ليبيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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