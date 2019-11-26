توقعات بعقد قمة حول ليبيا في برلين مطلع 2020

برلين (د ب أ) من المحتمل أن تنعقد القمة المخطط عقدها في العاصمة الألمانية برلين من أجل تهدئة النزاع الليبي مطلع العام المقبل. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإنه من المخطط عقد اجتماع تحضيري بين دبلوماسيين رفيعي المستوى منتصف ديسمبر المقبل. ومن المحتمل أن يُتخذ بعد ذلك قرار نهائي بشأن القمة.

وتسعى ألمانيا منذ سبتمبر الماضي إلى التوسط لحل النزاع.

ويتولى مساعي الوساطة ديوان المستشارية في برلين ووزارة الخارجية الألمانية. وتم عقد أربعة اجتماعات تحضيرية من قبل، وكان آخرها الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر لـ(د.ب.أ) أن القمة ستُعقد على الأرجح، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت حتى مطلع العام المقبل. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعرب عن أمله خلال زيارته القصيرة لليبيا نهاية أكتوبر الماضي في عقد القمة خلال هذا العام.

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