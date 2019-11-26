الرياض وبرلين تبحثان تعزيز التعاون

الرياض (وكالات) استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية، نيلي آنن، والوفد المرافق معه. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة. حضر الاستقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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