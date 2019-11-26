محادثات بحرينية أميركية في المنامة

المنامة (وكالات) استقبل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في المنامة، أمس، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية بمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، تيموثي ليندركينغ، بحضور السفيرة الأميركية لدى مملكة البحرين، جاستن سيبريل.

وأعرب وزير الخارجية البحريني عن اعتزازه بقوة ومتانة التعاون الثنائي بين البلدين وما يشهده من تطور ملموس في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

من جانبه، أشاد ليندركينغ بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات البلدين.

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