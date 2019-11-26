بدء الجولة الثانية من اجتماعات «الدستورية» السورية

موسكو (وكالات)

بدأت صباح أمس، في جنيف اجتماعات الجولة الثانية للجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري، والتي تستمر على مدى أسبوع بشكل مغلق.

وكانت اللجنة قد اجتمعت في 30 أكتوبر الماضي في أول مواجهة مباشرة بين أطراف النزاع السوري الدائر منذ ما يقرب من 9 سنوات، لرسم الطريق لمرحلة جديدة في سوريا في إطار تنفيذ كافة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015 ، تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو القرار الذي يتضمن كافة العناصر المطلوبة للتسوية السياسية.

وأكد المبعوث الدولي للازمة في سوريا جير بيدرسون في إفادة لمجلس الأمن الدولي قبل يومين، أن اجتماعات الجولة الأولى للجنة الدستورية السورية لم تكن سهلة، نظرًا لعدم وجود ثقة، ووجود مشاعر غضب قوية بين الأعضاء سواء على المستوى الشخصي أو الوطني، وكانت هناك خلافات حادة في الرؤى والمواقف والمقترحات، واتسمت المداولات بالصعوبة.

وأضاف أنه رغم ذلك انخرط الجميع في الحوار، وتبنى الرئيسان المشتركان مقاربة مهنية لإدارة عمل اللجنة، وهما هادي البحرة من جانب المعارضة السورية وأحمد الكزبري من جانب النظام. وأوضح بيدرسون أنه يواصل عمليات المشاورات التي تقوم بها الأمم المتحدة مع طيف واسع من المجتمع المدني السوري داخل وخارج سوريا من خلال غرفة دعم المجتمع المدني، وأن المجلس النسائي الاستشاري يجتمع في جنيف بموازاة اجتماعات اللجنة الدستورية.

وفي السياق، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من مغبة التدخل الخارجي في عمل اللجنة الدستورية، واصفاً إياه بأنه يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن رقم 2254.

ودعا لافروف خلال مؤتمر صحفي أمس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ومبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إلى «ضرورة قطع دابر اي محاولة للتدخل الخارجي في عمل اللجنة الدستورية». وقال إن التدخل الخارجي في عمل اللجنة يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لافتاً إلى أنه «يتوجب على بيدرسن الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له وأن يسعى لالتزام الأطراف المعنية بضرورة احترام كافة حق السوريين في التوصل إلى تفاهمات بأنفسهم من دون تدخل خارجي». كما طالب لافروف المبعوث الخاص بضرورة توفر التمثيل الجغرافي العادل في طاقم مكتبه الذي يشرف على عمل اللجنة الدستورية وأن لا يكون المكتب منطلقاً للتدخل الخارجي في عملها.