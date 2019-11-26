17 ألف لاجئ سوري بكردستان العراق منذ بدء العدوان التركي

أربيل (وكالات)

أعلنت حكومة كردستان العراق أمس، أن عدد اللاجئين السوريين الذين فروا من ديارهم إلى الإقليم منذ بدء العدوان التركي في شمال شرق سوريا تجاوز 17 ألف شخص.

وذكر مركز التنسيق المشترك للأزمات التابع لوزارة داخلية الإقليم في بيان، أن توافد اللاجئين السوريين إلى الإقليم لا يزال مستمراً هرباً من العنف في شمال شرق سوريا.

وأكد البيان أن فرق الوزارة تستقبل بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية اللاجئين بشكل يومي على الحدود العراقية - السورية، مشيراً إلى أن عدد اللاجئين بلغ 17045 شخصاً تم إيواؤهم في ثلاثة مخيمات بمحافظة دهوك شمالي البلاد.

من جهته، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن فرق المنظمة قامت بالتعاون مع منظمات وشركاء محليين بتقديم الإسعافات الأولية النفسية لأكثر من 1411 امرأة وفتاة في حين تلقت أكثر من 611 امرأة وفتاة الدعم النفسي والاجتماعي في ضوء استمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى الإقليم.

وأشار البيان إلى أن تلك الفرق تمكنت من توزيع 2764 حقيبة تشمل مستلزمات تخص احتياجات ومتطلبات النساء. وتشير تقديرات إلى أن إقليم كردستان العراق استقبل أكثر من ربع مليون لاجئ معظمهم من الأكراد منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011.