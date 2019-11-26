كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سماع دوي إطلاق رصاص في العاصمة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سكان من منطقة الكولا والطريق الجديدة في لبنان، مساء اليوم الإثنين، أن هناك عناصر يرجح أنها تنتمي إلى حركة أمل تستقل دراجات نارية أطلقوا النار باتجاه الطريق الجديدة، مما استدعى انتشارا مكثفاً من قبل الجيش اللبناني.

وتداعى أبناء منطقة الطريق الجديدة والكولا واستنفروا على الطرق خشية دخول مسلحي أمل وحزب الله إلى مناطقهم.

وكان مناصرو حركة أمل وحزب الله، قد تظاهرو في وقت سابق من اليوم، أمام مبنى قناة الجديد وحالوا اقتحامه، كما حاولوا أيضا اقتحام خيام المعتصمين في ساحة العلم بمدينة صور وحطموها واعتدوا على المحتجين.

هذا وقامت القوى الأمنية اللبنانية بإغلاق الطرقات في منطقة الكولا ببيروت، وسط انتشار أمني مكثف. Advertisements