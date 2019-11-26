كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع المدني العراقي يعلن إصابة ضابط و10 عناصر من الأمن في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدفاع المدني العراقي، مساء اليوم الإثنين، إصابة ضابط و10 من عناصر الأمن في شارع الرشيد في بغداد نتيجة إلقاء زجاجة مولوتوف.

كما نقل مراسل لفضائية "سكاي نيوز بالعربية"، أن قوات مكافحة الشغب العراقية تشتبك مع متظاهري محافظة بابل وحالات اختناق بين المتظاهرين، وقطع المتظاهرون الطريق إلى حقل غرب القرنة النفطي في البصرة.

وأكدت مصادر عراقية، على إصابة 45 شخصا جراء الاشتباكات في حي البلدية وسط مدينة كربلاء العراقية أغلبهم من المتظاهرين

Advertisements