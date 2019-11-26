كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك تضاعف الضغط على الكونغرس الأمريكي بشأن صفقة تجارية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الحكومة المكسيكية اليوم الاثنين، الضغوط على المشرعين الديمقراطيين للموافقة على صفقة تجارية جديدة في أمريكا الشمالية، وحثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على دفعها عبر الكونجرس ورفض المطالب بمزيد من الرقابة على سوق العمل.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه سيرسل هذا الأسبوع خطابًا آخر إلى بيلوسي، وهو ديمقراطي، يحث فيه على التصديق على الاتفاق الثلاثي الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، والمعروف باسم الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي دوري: "أنا متأكد من أن السيدة بيلوسي ومشرعي الحزب الديمقراطي سيساعدوننا"، موضحاً أنه يعتقد أن الكونغرس الأمريكي سيوافق على الصفقة قبل نهاية عام 2019.

كما كتبت المكسيك إلى بيلوسي الشهر الماضي.

وقال لوبيز أوبرادور، إن ما فهمه هو أن كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع من أجل الصفقة، ووافق المشرعون الجمهوريون على التصديق على الجمعية الأمريكية لمكافحة الألغام قريبًا.

ومع ذلك، إلى جانب لوبيز أوبرادور، قال خيسوس سيد، نائب وزير الخارجية لأمريكا الشمالية والمسؤول المكسيكي المكلف بمفاوضات الجمعية الأمريكية لمكافحة المخدرات، إنه "متشائم" من موافقة المشرعين الأمريكيين على الاتفاق قبل عام 2020.

وقال نائب وزير الخارجية لأمريكا الشمالية: "بعيدًا عن التوصل إلى اتفاق، خلال الأسبوعين الأخيرين، عادت البيانات من بعض قطاعات العمل إلى الظهور، وهي أفكار عائمة غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للمكسيك".

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كما تعتبر المكسيك، التي صدقت على قانون مكافحة الألغام في وقت سابق من هذا العام، حريصة على الموافقة على الاتفاقية لأن صادرات البلاد والاستثمار الأجنبي المباشر تعتمد بشدة على الوصول غير المقيد إلى السوق الأمريكية.

ولقد أوقف المشرعون الأمريكيون، وخاصة الديمقراطيين، العملية بسبب المخاوف من أن المكسيك الأقل تكلفة ستظل قادرة على جذب الاستثمار على حساب العمال الأمريكيين.

وتعهدت حكومة لوبيز أوبرادور ذات الميول اليسارية بتحسين أجور العمال، وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت مشروع قانون العمل الذي سيعزز حقوق النقابات.

كما أكد كل من الرئيس وسيد ووزير الخارجية مارسيلو إبرارد جميعًا على أن المكسيك قد أوفت بالتزاماتها بموجب إطار عمل الجمعية الأمريكية لمكافحة الفساد؛ حيث حثوا الكونغرس على الموافقة على الصفقة.

ومع ذلك، فقد سعى الديمقراطيون للحصول على تأكيدات من المكسيك بأنه سيتم تنفيذ تدابير لتعزيز حقوق العمال، مما تسبب في احتكاك مع إدارة لوبيز أوبرادور.

وقال سيد، إن من بين النقاط العالقة محاولات الولايات المتحدة لإنشاء لجان نزاع من أجل العمل، مشيراً إلى أن موقف المكسيك هو أنه ينبغي السماح باللوحات في جميع المجالات، وليس لمناطق محددة.

وأوضح، أن فرض القانون لا يزال موضع خلاف، لافتاً إلى أن هناك من على الجانب الأمريكي يسعون إلى فرض آليات "أكثر تدخلًا" لربط المكسيك.