العنف ضد النساء..المصلي تراهن على الشباب

تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء؛ أعلنت جملية المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية السابعة عشر، لوقف العنف ضد النساء.

واختارت الوزارة المذكورة، شعار هذه الحملة:” “الشباب متحدين وللعنف ضد النساء رافضين”، ابتداء من يوم الإثنين 25 نونبر وإلى غاية 20 دجنبر المقبل.

وعن اختيار موضوع “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، كموضوع للحملة الوطنية؛ قالت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في بلاغ لها، إن هذا الموضوع يروم إلى “تحويل التعاطي مع فئة الشباب المعني بالظاهرة سواء كضحية أو كمعتدي، من خلال إشراكه وجعله قوة اقتراحية فاعلة إيجابيا في تغيير العقلية الذكورية وترسيخ مبادئ المساواة والعدل والإنصاف..”.

وأفادت الوزارة أنها اختارت شعار الحملة: “الشباب متحدين وللعنف ضد النساء رافضين”، لعدة اعتبارات، من بينها “التفاعل مع نتائج البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء، الذي أجرته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والذي أبان على أن فئة الشباب في صلب الموضوع كضحية بما أن النساء ما بين 18 و29 سنة هن الأكثر عرضة للعنف وخصوصا الجسدي والجنسي والإلكتروني”.