هواة الموسيقى الأندلسية يقدمون حفلا رفقة موسيقيين محترفين في طنجة – فيديو

يقيم هواة الموسيقى الأندلسية حفلا رفقة أشهر العازفين المحترفين في شمال المغرب، يقدمون من خلاله عرضا مخصصا للاستهلال.
وكشفت جمعية ولوعي الموسيقى الأندلسية بطنجة، خلال ندوة صحفية، عقدتها السبت الماضي، أن كورال الجمعية، الذي يضم 50 فردا، سيؤدي عرضا جماعيا لـ “نوبة الاستهلال”، بعدما تمكنوا من حفظها كاملة، وضبط ركائزها، وقواعدها الثابتة، بمصاحبة جوق من أمهر العازفين المرموقين في طنجة، وتطوان، والعرائش، وشفشاون.
ويعرف الملتقى، المقام يوم 7 دجنبر المقبل، فقرات تكريمية لرواد الموسيقى الأندلسية، ولعازفين محترفين، تحت شعار: “يفنى الزمن وحبكم يتجدد والود باق مثلما نتعاهد”.
ويعتبر الملتقى المذكور ثالت تجربة لجمعية ولوعي الموسيقى الأندلسية بطنجة، للسنة الثالثة على التوالي.
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