هكذا احتفل أنصار القرش المسفيوي بانتصار الـOCS..يومين من الاحتفالات في شوارع آسفي- فيديو

لم يهنأ بال عشاق فريق القرش المسفيوي منذ اطلاق الحكم المصري جهاد جريشة، صافرة نهاية المباراة وإعلان تأهل فريق آولمبيك آسفي إلى دور ربع النهائي بعدمَا أطاح القرش بفريق “باب السويقة” الترجي الرياضي التونسي بفضل ضربات التجريح التي حسمت المباراة.

ومباشرة بعد النهاية المباراة، خرجت حشود غفيرة في أرجاء مدينة آسفي، وملأت جميع الشوارع كما اسستمرت الاحتفالات إلى أوقات متأخرة من ليلة السبت/الأحد.

ونتيجة لفوز القرش الغير المتوقع علم “اليوم24” من مصادر أمنية، أنّ تعليمات واسعة اعطيت لتأمين الاحتفلات الجماهيرية، إذ انتشرت فرق الأمن الوطني في مختلف المدارات والمواقع الحساسة.

ونزل المئات من أنصار الفريق المسفيوي لساحة “الطاجين” حيث شارك في الاحتفالات أمهات وشيوخ وأطفال، وقال أنصار الفريق في تصريحات متطابقة لـ”اليوم24″ إنّ فريق آسفي صنع ذكرى تاريخية، مشيرين إلى أن آسفي فريق “يقهر الكبار” كلما كان النزال “كبيرًا”.

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وفي اليوم الموالي، خصص أنصار الـOCP استقبالا جماهيريا غفيرا بمدخل المدينة، إذ شكل العشاق طابورا طويلا امتد إلى حوالي كيلومترين على مستوى مدخل آسفي الفاصل بين الطريق السيار “الدار البيضاء – الجديدة – آسفي”.

وبالعودة لأطوار المباراة، اعتمد أولمبيك آسفي على الكرات المرتدة السريعة والتي أثمرت في الدقيقة 20 هدفا مفاجئًا، هزَ عشاق القرش من ملعب “رادس” إلى “آسفي” ومرر كوفي تمريرة رائعة لزميله عبد الغني معاوي، الذي وجد نفسه وجهًا لوجه مع الحارس معز بن شريفية ليسجل هدفًا جميلًا يفتتح به النتيجة للضيوف.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح القرش المسفيوي، بنتيجة (4-2) بعدما سجل 4 ركلات صحيحة عن طريق المرابط ووليد صبار وزكرياء الهلالي وحمزة خابا. وسجل الترجي ركلتين عن طريق أنيس البدري وكوامي بونسو، فيما أضاع للترجي حسين الربيع وهيثم الجويني.