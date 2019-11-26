عاجل..العثور على أطراف طفل داخل كيس بلاستيكي بالعرائش- التفاصيل

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صور: يونس الميموني
عثرت العناصر الأمنية، مساء اليوم الاثنين، بالعرائش على أشلاء طفل لا يتجاوز عمره 10 أعوام، داخل كيس بلاستيكي مرمي بالمطرح العمومي “المنارة 3″، كان قد توارى عن الأنظار قبل 3 أيام.
وبحسب ما عاين “اليوم24” فإن العناصر الأمنية حلت إلى عين المكان، بحضور رئيس المنطقة الأمنية، وطوقت مكان تواجد أشلاء الجثة، فيما باشرت الشرطة العلمية والتقنية إجراءات المسح البيولوجي لموقع تواجد الجثة، قصد العثور على أدلة لفك رموز هذه الجريمة.
هذا ومن المنتظر أن تكشف التحريات التي تجريها العناصر الأمنية، عن خيوط هذه الجريمة، وتوقيف المشتبهين في ارتكابها.
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