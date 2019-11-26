أنصار "حزب الله" يهاجمون المعتصمين في صور وسماع إطلاق نار ببيروت

أفادت مراسلة "العين الإخبارية" في بيروت، بأن أنصار "حزب الله" هاجموا المعتصمين في مدينة صور جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أنه سمع إطلاق نار في العاصمة بيروت وسط أنباء عن إصابات في صفوف المتظاهرين.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من مقتل اللبنانيين حسين شلهوب وسناء الجندي في حادث سير خلال طريقهما للعاصمة بيروت، ما أثار توتراً كبيراً عقب استغلال "حزب الله" الواقعة ومهاجمة المتظاهرين.

وتذرع الحزب الإرهابي بحادث السير لمهاجمة المتظاهرين، حيث دعا، في بيان، مساء الإثنين، أنصاره وحركة أمل وأهالي الضاحية للتجمع في "وقفة استنكار وإضاءة شموع لأرواح الضحايا"، حيث ردد مناصروهم هتافات طائفية وتهديدات للمتظاهرين، واصفين إياهم بـ"قطاع الطرق"، ووجهوا أيضاً انتقادات للجيش، والقوى الأمنية التي طالبوها بفتح الطرقات بالقوة.

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وأغلق طريق الجنوب عند مفرق بلدة برجا، حيث وقع حادث السير الذي تم صباح الإثنين، وجاء ضمن ردة الفعل من أبناء المنطقة على مهاجمة أنصار "حزب الله وحركة أمل" للمتظاهرين في وسط بيروت، وتكسير الخيم، وإحراق سيارات ترافقت مع تهديدات بالقتل.

وفي بيانه، هاجم حزب الله المتظاهرين، محمّلا إياهم مسؤولية مقتل "شلهوب" و"الجندي".

وزعم البيان أن الحادث نتج عن "اعتداءات قامت بها مجموعات من قاطعي الطرق تمارس أبشع أساليب الإذلال والإرهاب في حق اللبنانيين"، عادّاً ما حصل تهديداً للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، داعياً "الجميع لتحمل المسؤولية".

هجوم حزب الله عدّته أطراف لبنانية يحمل رسائل تهديد جديدة، للضغط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، للقبول بشروط الحزب في تشكيل حكومة، والضغط على القوى الأمنية لفتح الطرقات بالقوة.

وتأتي الرسائل بعد سابقة من مسؤولين بالحزب وحركة أمل، الثلاثاء الماضي، عندما حالت الاحتجاجات الشعبية دون وصول النواب إلى البرلمان للمشاركة في الجلسة التشريعية، ما أثار حفيظتهم وشنوا هجوماً على الجيش والقوى الأمنية.