إصابة فلسطيني في اشكال فردي في عين الحلوة

أصيب فلسطيني بجروح في إشكال فردي في ​مخيم عين الحلوة​، تخلله ​إطلاق نار​ بين ​الفلسطينيين​ (ع ج) و(ا.ح) ما ادى الى اصابة الاول في قدميه. ونقل فورا الى ​مستشفى​ النداء الأنساني داخل المخيم للمعالجة.

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