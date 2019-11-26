أصيب فلسطيني بجروح في إشكال فردي في مخيم عين الحلوة، تخلله إطلاق نار بين الفلسطينيين (ع ج) و(ا.ح) ما ادى الى اصابة الاول في قدميه. ونقل فورا الى مستشفى النداء الأنساني داخل المخيم للمعالجة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة فلسطيني في اشكال فردي في عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.