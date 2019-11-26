جبور: غاب عن بال "حزب الله" أن بيروت ليست طهران والتي بحد ذاتها اهتزت

لفت رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" ​شارل جبور​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​حزب الله​" يظن أن باستخدامه القوة يستطيع إخراج الناس من الشارع وفرض المعادلة السياسية التي تناسبه، ولكن غاب عن باله أن ​بيروت​ ليست ​طهران​ والتي بحد ذاتها اهتزت، وأن الجوع لا يواجه ب​العنف​، وأن ​الاقتصاد​ لا يعالج بالمدفع، وأن مواجهته هي مع الناس الاقتصاد، ولذلك سيفشل وبيئته ستثور ضده".

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