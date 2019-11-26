طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بان "طقسا مستقرّا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر"، متوقعةً "أن يكون ​الطقس​ يوم الثلاثاء: غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة ومن ثم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي وملموس ب​درجات الحرارة​، كما تنشّط الرياح لتقارب سرعتها 60 كلم/س أحيانًا، مما تؤدي الى ارتفاع موج البحر، وتصبح الأجواء مهيأة ليلاً لتساقط ​أمطار​ محلية شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد أما الأربعاء فغائم جزئيّاً الى غائم وانخفاض ملموس بدرجات الحراراة كما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تُقارب 60 كم/س أما الخميس فغائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة متقطّعة، كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات".

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