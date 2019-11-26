قرداحي: الهندسات المالية تتحمل المسؤولية الأكبر بالضغط على سعر الصرف

أكد المستشار الاقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" ​شربل قرداحي​ أن "الهندسات المالية تتحمل المسؤولية الأكبر في الضغط الحاصل على سعر الصرف وليس فقط ​سلسلة الرتب والرواتب​"، مشيراً الى أن "سلسلة الرتب والرواتب رتبت خلق 8000 مليار ليرة أما الهندسات المالية فخلقت 32 ألف مليار منذ الـ2016".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح قرداحي أن "تقييد تحويل ​الدولار​ الى الخارج أمر مطلوب لكن هناك تقييد داخلي مبالغ فيه"، مشيراً الى أنه "اذا كان هناك ملاحظات سلبية على السياسات النقدية لكن لا بد من الاعتراف بأن ثبات سعر الصرف جدا حيوي لأن عدم المحافظة عليه يهدد المستوى المعيشي للبنانيين ولا بد من الاعتراف ايضا بإيجابية احترام التشريعات الدولية".

وشدد على ان "​القطاع المصرفي​ اساسي في نظامنا الليبرالي المفتوح ويجب تعزيزه ولا يجب أن نحمله اكثر مما يتحمل، لأن المصارف لم تكن مهيئة للتصرف مع هذه الحالة فكانت الممارسة خاطئة ولذلك اي نقد يجب ان يكون بناء".

وكشف قرداحي عن أن "هناك تحويل موثق لـ59 مليون دولار للخارج في عزّ الازمة".