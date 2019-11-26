مسيرة جابت شوارع طرابلس انطلاقا من ساحة النور

جابت شوارع ​مدينة طرابلس​ مسيرة انطلقت من ​ساحة النور​، مرورا ببولفار ​فؤاد شهاب​ ف​المصارف​ ثم شارع ​البلدية​ وشوارع وإحياء المدينة الداخلية.

وردد المشاركون فيها هتافات الحراك المعروفة ووجهوا الدعوة الى المواطنين على الشرفات للانضمام إليهم

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