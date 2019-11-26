ضاهر: هناك فاتورة سيدفعها اللبنانيون وهناك توزيع للأدوار على الجميع

اعتبر النائب ​ميشال ضاهر​ أن "موازنة 2020 لا شيء سيتحقق منها لأننا في أزمة"، مشيراً إلى أن "ايرادات ​الدولة​ انخفضت واستيرادنا سينخفض نتيجة ​الأزمة​ الحالية"، لافتاً إلى أن "الـ"Capital control" نعيشه اليوم بشكل غير مقونن، ويجب أن يصير هذا الإجراء بشكل رسمي"، مشيراً إلى أن "الناتج المحلي سينخفض من 53 في المئة إلى 40 في المئة في ​لبنان​ ولا بلد في ​العالم​ حجم الودائع فيه أكثر بثلاث مرات من حجم ناتجه المحلي".

وفي حديث تلفزيوني، لفت ضاهر إلى أنه "علينا توجيه أموالنا نحو المواد الأساسية والـ"Capital control" يحافظ على صغار المودعين"، مؤكداً أن "الجميع سيدفع الثمن اليوم على حجمه والـ"Capital control" اليوم هو بداية وعلى ​المصارف​ تخفيض الفوائد على الودائع إلى الـ3 في المئة وهناك أيضاً haircut لا محال"، مشيراً إلى أن "الطبقة السياسية التي استلمت من العام 1992 حتى اليوم هي من تتحمل المسؤولية حتى الشعب الذي كان يرى كل ما يحصل وظل ساكتا".

وأشار إلى أن "هناك فاتورة سيدفعها اللبنانيون وهناك توزيع للأدوار على الجميع"، لافتاً إلى أنه "على المدى البعيد يجب أن نصبح بلداً منتجاً، وال capital control يشجع على الاستثمار".